Теплица выстоит в самые обильные снегопады зимой: как надежно укрепить конструкцию

Также нужно проверить все крепления теплицы, чтобы ее случайно не снесло сильным ветром. При необходимости закрепите их дополнительными колышками или анкерами. Сам поликарбонат, из которого сделана теплица, также может растрескиваться. Чтобы этого не произошло, нужно поддерживать внутри теплицы правильный микроклимат. Все вентиляционные отверстия необходимо закрыть, однако воздух все равно должен поступать внутрь через небольшие щели. Это поможет избежать образования конденсата, из-за которого поликарбонат может пойти трещинами.