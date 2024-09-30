Теплица выстоит в самые обильные снегопады зимой: как надежно укрепить конструкцию

Posted 30 сентября, 14:52
Published 30 сентября, 14:52
Modified 30 сентября, 14:54
Updated 30 сентября, 14:54
Важно правильно провести подготовительные работы и проверить состояние каркаса теплицы до наступления холодов. Несмотря на то, что выглядят такая теплица достаточно прочно, на самом деле это не так. И если зимы в вашем регионе снежные, то она может сложиться пополам.
Один из действенных способов — постоянно сбрасывать снег с крыш в зимнее время. Но этот способ подходит только тем дачникам, которые имеют возможность часто приезжать на участок. Но если такой возможности нет, то единственной альтернативой остается установка специальных подпорок, которые будут поддерживать конструкцию.
Подпорки имеют Т-образный вид и ставятся они в первой трети, в середине и во второй трети сооружения, — рекомендуют эксперты портала antonovsad.ru.
Делать деревянные подпорки лучше всего из дерева. Устанавливать подпорку необходимо на твердом основании — на толстых досках или кирпичах. Ставить их на землю, даже если она уже замерзла и кажется прочной, нельзя. Грунт может оттаивать, проседать и сползать. Если это произойдет, подпорки просто рухнут. Сверху Т-образная перекладина должна прочно упираться в каркас теплицы. Вся конструкция должна держаться прочно и не шататься.
Также нужно проверить все крепления теплицы, чтобы ее случайно не снесло сильным ветром. При необходимости закрепите их дополнительными колышками или анкерами. Сам поликарбонат, из которого сделана теплица, также может растрескиваться. Чтобы этого не произошло, нужно поддерживать внутри теплицы правильный микроклимат. Все вентиляционные отверстия необходимо закрыть, однако воздух все равно должен поступать внутрь через небольшие щели. Это поможет избежать образования конденсата, из-за которого поликарбонат может пойти трещинами.
Вообще при покупке теплицы лучше выбирать теплицы на конус, чтобы снег мог скатываться сам. Обычно угол наклона более 30 градусов считается эффективным.
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Источник: antonovsad.ru.
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