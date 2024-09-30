tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 15:33

Published 30 сентября, 15:33

Modified 30 сентября, 15:35

Updated 30 сентября, 15:35

В Екатеринбурге трамвай протаранил Lada Granta на путях

Трамвай снес автомобиль Lada Granta на путях в Екатеринбурге

30 сентября 2024, 15:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге трамвай протаранил Lada Granta на путях

В центре Екатеринбурга образовалась пробка из-за столкновения трамвая и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент зарегистрирован вечером в понедельник, 30 сентября, на улицах Куйбышева — Белинского, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, неизвестно. Однако на месте происшествия образовалась пробка.

На месте работают экстренные службы.

Накануне, 29 сентября, в Екатеринбурге столкнулись автобус и автомобиль.

В Екатеринбурге по вине таксиста в ДТП пострадали девочки 10 и 15 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна причина возникновения пробки из трамваев в ЕкатеринбургеМомент страшного ДТП с многодетной семьей на въезде в Екатеринбург попал на видеоНа пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка
#Лидия Шиманаева#Происшествия#ДТП#Трамвай#Машина#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика