Трамвай снес автомобиль Lada Granta на путях в Екатеринбурге

Posted 30 сентября, 15:33
Published 30 сентября, 15:33
Modified 30 сентября, 15:35
Updated 30 сентября, 15:35
Дорожный инцидент зарегистрирован вечером в понедельник, 30 сентября, на улицах Куйбышева — Белинского, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя.
Есть ли пострадавшие в результате ДТП, неизвестно. Однако на месте происшествия образовалась пробка.
На месте работают экстренные службы.
Накануне, 29 сентября, в Екатеринбурге столкнулись автобус и автомобиль.
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