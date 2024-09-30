У бизнесмена в Алапаевске сожгли две машины за ночь

Posted 30 сентября, 05:07
Published 30 сентября, 05:07
Modified 30 сентября, 05:09
Updated 30 сентября, 05:09
Автомобили стояли около частного дома на Белореченской улице. Неизвестный, подойдя к иномаркам, облил одну из них жидкостью, а затем поджег с помощью зажигалки. После этого злоумышленник ушел, пишет Ура.ру.
Машина, которая оказалась подожженной, сгорела полностью. Второй автомобиль удалось спасти. Также была угроза распространения огня на ближайший жилой дом, однако это удалось предотвратить.
Напомним, в августе 2024 года в Верхней Салде в течение нескольких дней сгорели два автомобиля, а также один квадроцикл.
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