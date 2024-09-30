tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 06:38

Published 30 сентября, 06:38

Modified 30 сентября, 06:40

Updated 30 сентября, 06:40

В Березовском деловая ондатра ночью гуляла по дороге

В Березовском заметили гуляющую по дороге ондатру. Видео

30 сентября 2024, 06:38
Фото: 1MI

В Березовском деловая ондатра ночью гуляла по дороге

В Березовском ночью по дороге деловой походкой шла ондатра.

Симпатичное животное с деловым видом быстро семенило по дороге куда-то глубокой ночью. Вероятно, по своим делам, пишет «Злой Екатеринбург».

На видео видно, что умное животное пересекает проезжую часть без нарушений, по пешеходному переходу.

Ранее в Нижнем Тагиле в центр города залетел ястреб-тетеревятник.

В Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Ночь#Животное#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика