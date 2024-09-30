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Posted 30 сентября, 11:35

Published 30 сентября, 11:35

Modified 30 сентября, 11:37

Updated 30 сентября, 11:37

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловал 16-летний подросток

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловал 16-летний подросток

30 сентября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
14-летняя школьница из Екатеринбурга сбежала из дома в августе, а потом оказалась в гостях у 16-летнего подростка, который, со слов школьницы, ее изнасиловал. Однако молодой человек сообщает, что все было по обоюдному согласию.

С таким заявлением в полицию обратился соцработник из психиатрической больницы, в которой лежала девушка. Сам инцидент произошел в доме на Кыштымском переулке, пишет URA.RU.

Полицейским удалось быстро найти подозреваемого. 9-классник сообщил, что близость была по обоюдному согласию.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали 41-летнего иностранца, которого подозревают в нескольких эпизодах педофилии.

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