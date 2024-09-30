В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловал 16-летний подросток

Posted 30 сентября, 11:35
Published 30 сентября, 11:35
Modified 30 сентября, 11:37
Updated 30 сентября, 11:37
С таким заявлением в полицию обратился соцработник из психиатрической больницы, в которой лежала девушка. Сам инцидент произошел в доме на Кыштымском переулке, пишет URA.RU.
Полицейским удалось быстро найти подозреваемого. 9-классник сообщил, что близость была по обоюдному согласию.
Напомним, что в Екатеринбурге задержали 41-летнего иностранца, которого подозревают в нескольких эпизодах педофилии.
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