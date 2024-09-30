В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловал 16-летний подросток

14-летняя школьница из Екатеринбурга сбежала из дома в августе, а потом оказалась в гостях у 16-летнего подростка, который, со слов школьницы, ее изнасиловал. Однако молодой человек сообщает, что все было по обоюдному согласию.

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