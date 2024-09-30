В Екатеринбурге дом Топоркова лишили статуса памятника

Posted 30 сентября, 14:32
Published 30 сентября, 14:32
Modified 30 сентября, 14:34
Updated 30 сентября, 14:34
Такое решение опубликовали на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Напомним, что дом Топоркова расположен на улице Чернышевского. Несколько лет назад общественники отремонтировали дом, однако, отметим, заниматься реставрацией объектов культурного наследия без лицензии нельзя.
А в январе 2024 года владелец попытался убрать усадьбу, но его смогли остановить. В сентябре 2024 года суд Санкт-Петербурга арестовал усадьбу как имущество Максима Пузанкова.
20 сентября в Екатеринбурге около УрФУ открыли мемориал пропавшей без вести экспедиции Дятлова.
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