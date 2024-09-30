В Екатеринбурге массово скупают товары для квадробики

Posted 30 сентября, 09:04
Published 30 сентября, 09:04
Modified 30 сентября, 09:06
Updated 30 сентября, 09:06
Хвосты, маски и перчатки — всё это незаменимые элементы квадробики, спрос на них летом 2024 года вырос в 14 раз. С чем связано такое явление — не уточняется, пишет URA.RU.
Средняя цена хвоста — 600 рублей. Самый дорогой элемент такого костюма — маска, за нее придется отдать от 1 до 5 тысяч, а перчатки стоят в разы дешевле — от 100 рублей.
Отметим, что квадробика — это переодевание в животных и спортивные игры на свежем воздухе, такое увлечение популярно не только у детей, но и у взрослых.
Напомним, что в Екатеринбурге откроют суровую детскую площадку в сквере имени Бориса Рыжего. Будут ли суровые стальные конструкции привлекать квадроберов — загадка.
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