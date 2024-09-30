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Posted 30 сентября, 13:19

Published 30 сентября, 13:19

Modified 30 сентября, 13:21

Updated 30 сентября, 13:21

В Екатеринбурге влюбленного студента развели на 300 тысяч

В Екатеринбурге влюбленного студента развели на 300 тысяч

30 сентября 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге студент познакомился с девушкой в интернете, но та оказалась мошенницей и обманула юношу на 300 тысяч рублей.

Молодой человек, который учится на юриста, стал жертвой мошенников. Очарованный своей новой подругой, он легко ей поверил и купил билеты на стендап-шоу, которого не существует. Сайт, где осуществлялась покупка, работал плохо, поэтому молодой человек обратился в службу поддержки, где у него выманили еще больше денег, сообщает URA.RU.

Спустя пару дней, когда девушка и служба поддержки начали его игнорировать, студент понял, что попался на уловку мошенников. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Екатеринбурге обманули 21-летнюю студентку на более чем 600 тысяч рублей.

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