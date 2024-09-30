В Екатеринбурге влюбленного студента развели на 300 тысяч

Posted 30 сентября, 13:19
Published 30 сентября, 13:19
Modified 30 сентября, 13:21
Updated 30 сентября, 13:21
Молодой человек, который учится на юриста, стал жертвой мошенников. Очарованный своей новой подругой, он легко ей поверил и купил билеты на стендап-шоу, которого не существует. Сайт, где осуществлялась покупка, работал плохо, поэтому молодой человек обратился в службу поддержки, где у него выманили еще больше денег, сообщает URA.RU.
Спустя пару дней, когда девушка и служба поддержки начали его игнорировать, студент понял, что попался на уловку мошенников. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.
Напомним, что в Екатеринбурге обманули 21-летнюю студентку на более чем 600 тысяч рублей.
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