В Екатеринбурге влюбленного студента развели на 300 тысяч

Молодой человек, который учится на юриста, стал жертвой мошенников. Очарованный своей новой подругой, он легко ей поверил и купил билеты на стендап-шоу, которого не существует. Сайт, где осуществлялась покупка, работал плохо, поэтому молодой человек обратился в службу поддержки, где у него выманили еще больше денег, сообщает URA.RU.