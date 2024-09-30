В гимназии Екатеринбурга рассказали, зачем установили прозрачные двери в туалеты

Posted 30 сентября, 12:47
Published 30 сентября, 12:47
Modified 30 сентября, 12:49
Updated 30 сентября, 12:49
По словам руководителя учреждения, двери установили еще в прошлом году, и прозрачные они только при входе, то есть видно только зону с раковиной, пишет URA.RU.
Причина, по которой такие двери установили, стало курение в школьных туалетах. Такое неординарное решение помогло — дети стали дисциплинированнее, а количество случаев плохого поведения снизилось.
Однако такие меры не понравились родителям, и они написали заявление в прокуратуру. А один из учеников настолько стеснялся ходить в такой туалет, что испачкал штаны на уроке.
Напомним, что в Екатеринбурге первоклассник взял смарт-часы у друга и вызвал спасателей, сообщив о минировании.
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