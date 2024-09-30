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Posted 30 сентября, 06:06

Published 30 сентября, 06:06

Modified 30 сентября, 06:08

Updated 30 сентября, 06:08

В Краснотурьинске далматинец загрыз маленькую собаку в чужой квартире

В Краснотурьинске далматинец загрыз маленькую собаку в чужой квартире

30 сентября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
В Краснотурьинске собака породы далматинец забежала в чужую квартиру и загрызла маленькую собачку.

В Краснотурьинске женщина заходила к себе домой, когда из соседней квартиры выскочила собака породы далматинец. Пес неожиданно проскочил в ее квартиру и набросился на маленькую собачку.

Он трепал и рвал ее зубами пока та не умерла.

Все это произошло на глазах шокированных детей и их мамы, сообщает «Инцидент Краснотурьинск».

Напомним, искалеченные собакой школьники из Ивделя получат по 40 тысяч от местных властей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Животные#Собака#Екатеринбург
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