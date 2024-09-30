В Нижнем Тагиле автомобилисту разбили машину на платной парковке с охраной

Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. Автомобилист, заплатив 100 рублей, оставил свою иномарку на частной парковке с охраной. Паркинг был оборудован по всем требованиям — злоумышленники не пройдут. Однако кто-то все-таки прошел и знатно повредил машину.