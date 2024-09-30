В Нижнем Тагиле автомобилисту разбили машину на платной парковке с охраной

Posted 30 сентября, 07:37
Published 30 сентября, 07:37
Modified 30 сентября, 07:39
Updated 30 сентября, 07:39
Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. Автомобилист, заплатив 100 рублей, оставил свою иномарку на частной парковке с охраной. Паркинг был оборудован по всем требованиям — злоумышленники не пройдут. Однако кто-то все-таки прошел и знатно повредил машину.
Сначала автовладелец хотел договориться с хозяином паркинга, чтобы тот честно возместил ему ущерб. Но владелец проигнорировал просьбу. Тогда мужчина обратился в суд.
Рассмотрев материалы дела, судья назначил автомобилисту компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Предприниматель с таким решением не согласился, но попытка обжаловать решение не принесла никаких результатов, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что в Каменске-Уральском судили «дровосека», который пытался зарубить человека 18 лет назад.
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