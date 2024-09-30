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Posted 30 сентября, 07:36

Published 30 сентября, 07:36

Modified 30 сентября, 07:38

Updated 30 сентября, 07:38

В Нижнем Тагиле продлили арест газовщикам, задержанным из-за взрыва дома

В Нижнем Тагиле продлили арест газовщикам, задержанным из-за взрыва дома

30 сентября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле газовщиков, которых обвиняют в некачественном осмотре газового оборудования на Сибирской, 81, оставили в СИЗО до 29 января.

Мастера Максима Графского и его подчиненных Александра Алимова и Александру Ерыкину, работавших на «Газэкс», оставили в СИЗО до 29 января, сообщает URA.RU. С просьбой оставить газовщиков под стражей обратились следователи. Суд принял их доводы.

Напомним, что сотрудников газовой компании арестовали 5 августа, с тех пор они находятся под стражей. Жители Нижнего Тагила и их семьи считают обвинения и арест необоснованными.

10 сентября один из инсайдеров журналистов заявил, что причиной взрыва дома на Сибирской, 81 стал неисправный газовый шланг в квартире №2.

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