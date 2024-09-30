В Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для проектировки строительства собачьего приюта

Posted 30 сентября, 10:31
Published 30 сентября, 10:31
Modified 30 сентября, 10:33
Updated 30 сентября, 10:33
Здание приюта должно быть одноэтажным, модульным и быстровозводимым. Для строительства выделен участок площадью 18 гектаров рядом с Нефтебазой.
Изначально вместимость составит 300 животных, 60 из которых будут содержаться на постоянной основе, а остальные — временно. В дальнейшем администрация города планирует увеличить количество собак до 1,5 тысячи.
Подрядчику, который выиграет тендер, надо будет в течение до 5 декабря 2024 года провести инженерные изыскания и составить проект. Предусмотреть необходимо площадки для выгула собак, крематорий, операционная, изолятор и другие помещения. Также к приюту подведут все коммуникации, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявки на аукцион принимаются до 7 октября 2024 года. Ранее сообщалось, что на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле дополнительно выделили 2,2 миллиона рублей.
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