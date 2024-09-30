В Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для проектировки строительства собачьего приюта

Подрядчику, который выиграет тендер, надо будет в течение до 5 декабря 2024 года провести инженерные изыскания и составить проект. Предусмотреть необходимо площадки для выгула собак, крематорий, операционная, изолятор и другие помещения. Также к приюту подведут все коммуникации, выяснила редакция TagilCity.ru.