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Posted 30 сентября, 10:31

Published 30 сентября, 10:31

Modified 30 сентября, 10:33

Updated 30 сентября, 10:33

7,3 млн выделено на проектировку приюта для собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для проектировки строительства собачьего приюта

30 сентября 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney

7,3 млн выделено на проектировку приюта для собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле снова объявили закупку на проектирование приюта для бездомных животных. Для этого выделено 7,3 миллиона рублей.

Здание приюта должно быть одноэтажным, модульным и быстровозводимым. Для строительства выделен участок площадью 18 гектаров рядом с Нефтебазой.

Изначально вместимость составит 300 животных, 60 из которых будут содержаться на постоянной основе, а остальные — временно. В дальнейшем администрация города планирует увеличить количество собак до 1,5 тысячи.

Подрядчику, который выиграет тендер, надо будет в течение до 5 декабря 2024 года провести инженерные изыскания и составить проект. Предусмотреть необходимо площадки для выгула собак, крематорий, операционная, изолятор и другие помещения. Также к приюту подведут все коммуникации, выяснила редакция TagilCity.ru.

Заявки на аукцион принимаются до 7 октября 2024 года. Ранее сообщалось, что на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле дополнительно выделили 2,2 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Собаки#Приют#Бездомные животные#Екатеринбург#Закупка
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