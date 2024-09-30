В Нижнем Тагиле врачи 40 минут возвращали женщину к жизни

Posted 30 сентября, 14:07
Published 30 сентября, 14:07
Modified 30 сентября, 14:09
Updated 30 сентября, 14:09
Женщина, перенесшая инсульт, неожиданно потеряла сознание. Медики санатория первыми подключились к реанимации. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи продолжили откачивать пациентку. Последним этапом в этой сложной цепи стала больница №4 Нижнего Тагила.
Врачи не ограничились искусственной вентиляцией легких и массажем сердца. Минздрав сообщает о пяти конкретных процедурах, а остальные оставил неназванными. Спустя 40 минут и множество манипуляций медики вернули женщину к жизни, сообщают в региональном Минздраве.
Напомним, что в Свердловской области врачам удалось спасти пациента с ножевым ранением в сердце.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14