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Posted 30 сентября, 14:07

Published 30 сентября, 14:07

Modified 30 сентября, 14:09

Updated 30 сентября, 14:09

В Нижнем Тагиле врачи 40 минут возвращали женщину к жизни

В Нижнем Тагиле врачи 40 минут возвращали женщину к жизни

30 сентября 2024, 14:07
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила отдыхала в санатории «Руш», где ей стало плохо. Медики по цепочке передавали пациентку и реанимировали ее.

Женщина, перенесшая инсульт, неожиданно потеряла сознание. Медики санатория первыми подключились к реанимации. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи продолжили откачивать пациентку. Последним этапом в этой сложной цепи стала больница №4 Нижнего Тагила.

Врачи не ограничились искусственной вентиляцией легких и массажем сердца. Минздрав сообщает о пяти конкретных процедурах, а остальные оставил неназванными. Спустя 40 минут и множество манипуляций медики вернули женщину к жизни, сообщают в региональном Минздраве.

Напомним, что в Свердловской области врачам удалось спасти пациента с ножевым ранением в сердце.

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