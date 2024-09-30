В Нижний Тагил приедут знаменитости на «День чтения»

Posted 30 сентября, 09:30
Published 30 сентября, 09:30
Modified 30 сентября, 09:32
Updated 30 сентября, 09:32
Любителям книг из Нижнего Тагила удастся сразится с людьми — читать для которых не просто хобби, а целая жизнь. Известные журналисты, педагоги, депутаты и режиссёры — все соберутся в библиотеках города, чтобы убедить людей в пользе чтения, сообщают в администрации Нижнего Тагила.
Кроме того, гости мероприятия смогут не только познакомиться с выдающимися личностями, но и с историей города и родного края.
Напомним, что 29 сентября мотоциклисты из Екатеринбурга устроили запоминающееся шоу — так они проводили уходящий мотосезон.
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