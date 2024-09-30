В Нижний Тагил приедут знаменитости на «День чтения»

Любителям книг из Нижнего Тагила удастся сразится с людьми — читать для которых не просто хобби, а целая жизнь. Известные журналисты, педагоги, депутаты и режиссёры — все соберутся в библиотеках города, чтобы убедить людей в пользе чтения, сообщают в администрации Нижнего Тагила.