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Posted 30 сентября, 09:30

Published 30 сентября, 09:30

Modified 30 сентября, 09:32

Updated 30 сентября, 09:32

В Нижний Тагил приедут знаменитости на «День чтения»

В Нижний Тагил приедут знаменитости на «День чтения»

30 сентября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
В библиотеках Нижнего Тагила побывают такие известные люди. Они проведут увлекательные игры и тренинги в «День чтения».

Любителям книг из Нижнего Тагила удастся сразится с людьми — читать для которых не просто хобби, а целая жизнь. Известные журналисты, педагоги, депутаты и режиссёры — все соберутся в библиотеках города, чтобы убедить людей в пользе чтения, сообщают в администрации Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Кроме того, гости мероприятия смогут не только познакомиться с выдающимися личностями, но и с историей города и родного края.

Напомним, что 29 сентября мотоциклисты из Екатеринбурга устроили запоминающееся шоу — так они проводили уходящий мотосезон.

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