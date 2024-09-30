В новостройках Екатеринбурга находят насвай и бутылки с неизвестным содержимым

Posted 30 сентября, 12:10
Published 30 сентября, 12:10
Modified 30 сентября, 12:12
Updated 30 сентября, 12:12
В новых квартирах за 6, а иногда и за 12 миллионов рублей жильцы находят неожиданные подарки от строителей — запрещенные вещества и пивные бутылки с совсем неприятными жидкостями, пишет telegram-канал Ural Mash.
Более того, помимо сюрпризов от строителей жильцы получают и подарки от застройщика. Некоторые квартиры принимают со второго или третьего раза из-за множественных недочетов. А в некоторых ЖК проблемы с парковками: обещали две, а построили одну.
Напомним, что помимо сюрпризов от строителей и застройщиков екатеринбуржцев радуют и цены на жилплощадь. После отмены льготной ипотеки количество людей, желающих взять на себя такую ношу, резко сократилось.
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