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Posted 30 сентября, 12:10

Published 30 сентября, 12:10

Modified 30 сентября, 12:12

Updated 30 сентября, 12:12

В новостройках Екатеринбурга находят насвай и бутылки с неизвестным содержимым

В новостройках Екатеринбурга находят насвай и бутылки с неизвестным содержимым

30 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI
Жильцы новостроек Екатеринбурга находят в технических отверстиях свертки с насваем и бутылки с не самым приятным содержимым.

В новых квартирах за 6, а иногда и за 12 миллионов рублей жильцы находят неожиданные подарки от строителей — запрещенные вещества и пивные бутылки с совсем неприятными жидкостями, пишет telegram-канал Ural Mash.

Более того, помимо сюрпризов от строителей жильцы получают и подарки от застройщика. Некоторые квартиры принимают со второго или третьего раза из-за множественных недочетов. А в некоторых ЖК проблемы с парковками: обещали две, а построили одну.

Напомним, что помимо сюрпризов от строителей и застройщиков екатеринбуржцев радуют и цены на жилплощадь. После отмены льготной ипотеки количество людей, желающих взять на себя такую ношу, резко сократилось.

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