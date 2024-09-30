В Североуральске открыли мемориальную доску в честь погибшего пожарного

Posted 30 сентября, 15:20
Published 30 сентября, 15:20
Modified 30 сентября, 15:22
Updated 30 сентября, 15:22
Доска находится на здании местной спасательной части, открытие состоялось 30 сентября. На церемонии присутствовали чиновники, пожарные, ветераны и семья погибшего, сообщают в отделении МЧС по Североуральску.
Пожарный погиб 28 июля 2023 года, когда спасал застрявшую на столбе кошку. Оказалось, что столб был под напряжением. Мужчина получил смертельный разряд тока. Дома его ждали жена и два маленьких ребенка.
Напомним, что в Екатеринбурге открыли памятник, посвященный экспедиции Дятлова.
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