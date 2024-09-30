В Свердловской области подорожает газ

Posted 30 сентября, 06:44
Published 30 сентября, 06:44
Modified 30 сентября, 06:46
Updated 30 сентября, 06:46
С таким заявлением выступила Региональная энергетическая комиссия. Планируется, что новые цены начнут действовать с 1 июля 2025 года. Чиновники аргументируют повышение тем, что надбавка позволит лучше реализовывать программу по газификации.
На сайте компании «Екатеринбурггаз» указано, что стоимость газа за кубометр на момент публикации составляет 70,24 рубля. В следующем рост составит до 7%.
Напомним, что в Свердловской области из-за подорожания сливочного масла может подорожать и хлеб.
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