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Posted 30 сентября, 09:15

Published 30 сентября, 09:15

Modified 30 сентября, 09:17

Updated 30 сентября, 09:17

В Свердловской области спасли от гибели лебедя

В Свердловской области спасли от гибели лебедя

30 сентября 2024, 09:15
Фото: Борис Петров
В Свердловской области спасли от гибели лебедя. Птица не могла летать из-за патологии.

Весной 2024 года птицу заметили местные жители на берегу Чусовой. Убедившись, что птица не может летать, они обратились в тагильский Центр реабилитации диких животных.

Когда сотрудники центра прибыли на места для отлова птицы, местный житель Александр ее уже достал ее из воды. Лебедя назвали в честь спасителя.

Сейчас птица по имени Александр живет в центре. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Животные#Спасение#Птицы#Екатеринбург
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