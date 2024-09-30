Задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя из Нижней Туры

Posted 30 сентября, 12:46
Published 30 сентября, 12:46
Modified 30 сентября, 12:48
Updated 30 сентября, 12:48
Евгений Голубчиков отправлен в СИЗО. Он подозревается в убийстве предпринимателя из Нижней Туры Константина Ребдева. Известно, что между ними случались серьезные конфликты.
Напомним, убийство произошло 24 сентября 2024 года. Незнакомец подошел к предпринимателю и в упор расстрелял его.
Подозреваемый в убийстве будет находиться под стражей до 24 ноября 2024 года, пишет Ural Mash.
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