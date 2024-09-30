Житель российского региона из-за телефона потерял 300 тысяч рублей

Posted 30 сентября, 07:44
Published 30 сентября, 07:44
Modified 4 октября, 15:43
Updated 4 октября, 15:43
Телефон потерпевший давно сменил, но от аккаунта банка его не отвязал. Затем два месяца подряд получал уведомления о просрочке кредитов, хотя кредитов он не брал. После обращения в банк выяснилось, что кредиты на него были получены по старому телефону.
Полицейские установили, что по истечению времени сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку и этот пользователь используя банковское приложение оформил кредитное обязательство на сумму порядка 300 тысяч рублей.
УралПолитRu уточняет, что по данному факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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