tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 04:39

Published 30 сентября, 04:39

Modified 30 сентября, 04:41

Updated 30 сентября, 04:41

Житель Верхней Пышмы бегал за девушками и пинал чужие машины

Житель Верхней Пышмы бегал за девушками и пинал чужие машины

30 сентября 2024, 04:39
Фото: 1MI
В Верхней Пышме местный житель гонялся за девушками и нападал на чужие автомобили, припаркованные во дворе.

Незнакомец сначала пытался догнать девушек, а затем разозлился на автомобили, которые стояли рядом, и принялся их пинать, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Горожанин пнул три автомобиля, при этом требуя от кого-то выйти. По словам очевидцев, он был в нетрезвом состоянии. В итоге один из местных жителей вызвал полицейских.

Напомним, 12 сентября 2024 года в Екатеринбурге местные жители заметили на улице мужчину, гулявшего без одежды.

Подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург»Жители Екатеринбурга заметили на улице обнаженного мужчинуЖитель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Мужчина#Верхняя Пышма#ЧП#Хулиган#Очевидцы#18+#Дебошир#Екатеринбург#Автомобили#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика