Жители Екатеринбурга требуют перенести миграционный центр из-за поведения мигрантов

Posted 30 сентября, 10:56
Published 30 сентября, 10:56
Modified 30 сентября, 10:58
Updated 30 сентября, 10:58
Миграционный центр находится около образовательных учреждений, «Парка-Хауса». По словам местных жителей, мигранты шумят, курят, мусорят и нецензурно ругаются, а также пристают к девушкам и нарушают ПДД.
Предложение о переносе организации опубликовано на сайте «Российская общественная инициатива». За него проголосовало около 300 человек.
Напомним, 10 сентября 2024 года в Екатеринбурге мигранты устроили массовую потасовку возле «Таганского ряда».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14