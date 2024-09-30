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Posted 30 сентября, 10:56

Published 30 сентября, 10:56

Modified 30 сентября, 10:58

Updated 30 сентября, 10:58

Жители Екатеринбурга требуют перенести миграционный центр из-за поведения мигрантов

Жители Екатеринбурга требуют перенести миграционный центр из-за поведения мигрантов

30 сентября 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге местные жители потребовали убрать миграционный центр с улицы Сулимова из-за поведения мигрантов.

Миграционный центр находится около образовательных учреждений, «Парка-Хауса». По словам местных жителей, мигранты шумят, курят, мусорят и нецензурно ругаются, а также пристают к девушкам и нарушают ПДД.

Предложение о переносе организации опубликовано на сайте «Российская общественная инициатива». За него проголосовало около 300 человек.

Напомним, 10 сентября 2024 года в Екатеринбурге мигранты устроили массовую потасовку возле «Таганского ряда».

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Мигранты#ЧП#Нарушения#Миграционная служба#Требование#18+#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
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