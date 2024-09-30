Жители Нижнего Тагила опасаются поврежденного ветром билборда

Posted 30 сентября, 07:02
Published 30 сентября, 07:02
Modified 30 сентября, 07:04
Updated 30 сентября, 07:04
Одна из горожанок отметила, что рекламный щит в своем нынешнем состоянии представляет опасность для окружающих, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 18 июля 2024 года в Екатеринбурге произошло обрушение линии электропередач. Вследствие этого целый квартал оказался обесточенным.
Сообщалось, что столбы рухнули прямо на проезжую часть. Авария была устранена в ближайшее время.
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