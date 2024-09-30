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Posted 30 сентября, 07:02

Published 30 сентября, 07:02

Modified 30 сентября, 07:04

Updated 30 сентября, 07:04

Жители Нижнего Тагила опасаются поврежденного ветром билборда

Жители Нижнего Тагила опасаются поврежденного ветром билборда

30 сентября 2024, 07:02
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле ветер повредил конструкцию билборда около Горсовета на проспекте Ленина.

Одна из горожанок отметила, что рекламный щит в своем нынешнем состоянии представляет опасность для окружающих, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, 18 июля 2024 года в Екатеринбурге произошло обрушение линии электропередач. Вследствие этого целый квартал оказался обесточенным.

Сообщалось, что столбы рухнули прямо на проезжую часть. Авария была устранена в ближайшее время.

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