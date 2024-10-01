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Posted 1 октября, 03:14

Published 1 октября, 03:14

Modified 1 октября, 03:16

Updated 1 октября, 03:16

Автомобиль с ребенком внутри загорелся в Екатеринбурге

Автомобиль с ребенком внутри загорелся в Екатеринбурге

1 октября 2024, 03:14
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург с огоньком»
В Екатеринбурге произошло возгорание автомобиля Ford Focus, в котором находилась маленькая девочка. Инцидент случился на Рассветной улице.

Мама ребенка отошла, чтобы взять сумки, и в этот момент в иномарке произошел пожар, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам очевидца, девочку успели вытащить наружу. На вызов приехали шесть сотрудников экстренной службы. Огонь был устранен за 10 минут, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, в деревне в Свердловской области вспыхнул частный дом. Спасатели эвакуировали из него двух его жителей.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Девочка#Огонь#Автомобиль#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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