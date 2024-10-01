Автомобиль с ребенком внутри загорелся в Екатеринбурге

Posted 1 октября, 03:14
Published 1 октября, 03:14
Modified 1 октября, 03:16
Updated 1 октября, 03:16
Мама ребенка отошла, чтобы взять сумки, и в этот момент в иномарке произошел пожар, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидца, девочку успели вытащить наружу. На вызов приехали шесть сотрудников экстренной службы. Огонь был устранен за 10 минут, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Напомним, в деревне в Свердловской области вспыхнул частный дом. Спасатели эвакуировали из него двух его жителей.
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