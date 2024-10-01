Бетономешалка столкнулась с автомобилями на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 1 октября, 14:53
Published 1 октября, 14:53
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Авария случилась на перекрестке улиц Малышева — Гагарина. По словам очевидцев, автомобили из-за столкновения чуть не оказались на тротуаре, где ходят пешеходы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Подробности транспортного происшествия в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.
Напомним, 29 сентября 2024 года в центре Екатеринбурга столкнулись автомобиль и автобус. В ДТП пострадала девочка, которая ехала в иномарке.
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