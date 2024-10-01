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Posted 1 октября, 14:53

Published 1 октября, 14:53

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Бетономешалка столкнулась с автомобилями на перекрестке в Екатеринбурге

Бетономешалка столкнулась с автомобилями на перекрестке в Екатеринбурге

1 октября 2024, 14:53
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге бетономешалка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Массовое ДТП произошло 1 октября 2024 года.

Авария случилась на перекрестке улиц Малышева — Гагарина. По словам очевидцев, автомобили из-за столкновения чуть не оказались на тротуаре, где ходят пешеходы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Подробности транспортного происшествия в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.

Напомним, 29 сентября 2024 года в центре Екатеринбурга столкнулись автомобиль и автобус. В ДТП пострадала девочка, которая ехала в иномарке.

В Екатеринбурге по вине таксиста в ДТП пострадали девочки 10 и 15 лет
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