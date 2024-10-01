Четвертый школьный «Кванториум» открылся в Свердловской области

Например, совсем недавно «IT-куб» открыли и в Нижнем Тагиле. Он работает на базе Городского дворца детского и юношеского творчества. Школьники от 8 до 17 лет займутся изучением программирования на языках Python и Java, а также системным администрированием. Также ребята начнут разрабатывать приложения виртуальной дополненной реальности, в том числе для мобильных телефонов, и многое другое. Большое внимание педагоги центра посвятят вопросам информационной безопасности и поведению в сети.