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Posted 1 октября, 07:00

Published 1 октября, 07:00

Modified 1 октября, 07:17

Updated 1 октября, 07:17

Четвертый школьный «Кванториум» открылся в Свердловской области

Четвертый школьный «Кванториум» открылся в Свердловской области

1 октября 2024, 07:00
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Четвертый школьный технопарк «Кванториум» открылся накануне в Ревде. Подобные площадки на базе образовательных учреждений уже работают в Березовском, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Технопарк — особый формат инженерной подготовки школьников, позволяющий формировать у них изобретательское мышление и дающий навыки командной проектной деятельности. Занятия проходят в классах и лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и опытов. Выбор рабочих направлений технопарков обусловлен векторами и перспективами развития экономики Свердловской области.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев принял решение о создании «Кванториумов» в малых городах в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На сегодняшний день флагманские технопарки открыты в Краснотурьинске, Новоуральске, Красноуфимске. В этом году планируется запуск и в Богдановиче, в 2025-м — анонсировано появление инновационного центра в Ирбите.

В Свердловской области пока еще фиксируется дефицит высококвалифицированных специалистов для работы на современном наукоемком оборудовании. Кроме того, молодежь стремится сегодня уехать из небольших городов, где есть производство, поближе к центру. Но если в городах будет больше современных рабочих мест, образовательных центров, мы эту проблему с подготовкой и утечкой умов и талантов победим, — подчеркнул губернатор.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Так, в школьном «Кванториуме» в Ревде обучаться по восьми общеобразовательным программам и трем направлениям допобразования будут почти 500 ребят. Для них будут доступны следующие курсы: «Юный биолог», «Юный химик», «Биохимия», «Основы физики», «Планета роботов» и «Робототехника», «Основы исследовательской деятельности по биологии» и «Мир под микроскопом», «Решение технических задач» и другие.

Для решения кадрового вопроса, который стоит перед предприятиями Среднего Урала, и ранней профориентации школьников мы стараемся вернуть интерес школьников к научно-техническому творчеству, вовлекать ребят в дополнительное образование, адаптированное к современному уровню развития науки и технологий, создавать условия для воспитания будущих инженеров, — пояснил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Первый «Кванториум» в Нижнем Тагиле появился на базе Политехнической гимназии еще в 2022 году. Здесь школьники создают свои проекты по технологическому и естественно-научному профилям, осваивая современные методы изучения биологических объектов, научиться работать на уникальном оборудовании в сфере экологии, физиологии, химии, биологии и многое другое.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Еще одна площадка запущена в лицее №39. На базе этого технопарка изучается механика, электротехника, электроника, физика и информатика. Кроме того, у детей есть возможность работать с виртуальной и дополненной реальностью, осваивать современные методы изучения химических и биологических объектов и получать навыки по планированию и исследованию интернет-пространства.

Всего на базе технопарков Свердловской области обучается свыше 6 тысяч детей. В целом с 2018 года инновационным дополнительным образованием охвачено более 35 тысяч школьников.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Отметим, в рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Образование» в Свердловской области реализуются проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Учитель будущего», «Социальная активность».

Среди задач проектов — доведение доли охваченных дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет до 80%, создание центров цифрового образования «IT-куб», формирование сети центров непрерывного повышения квалификации для педагогов.

Например, совсем недавно «IT-куб» открыли и в Нижнем Тагиле. Он работает на базе Городского дворца детского и юношеского творчества. Школьники от 8 до 17 лет займутся изучением программирования на языках Python и Java, а также системным администрированием. Также ребята начнут разрабатывать приложения виртуальной дополненной реальности, в том числе для мобильных телефонов, и многое другое. Большое внимание педагоги центра посвятят вопросам информационной безопасности и поведению в сети.

Центр цифрового развития «IT-куб» открылся на базе ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Наука#Нижний Тагил#Свердловская область#Школьники#Губернатор#Образование#Евгений Куйвашев#Технологии#Инновации#Технопарк#Дополнительное образование#Екатеринбург#Кванториум
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