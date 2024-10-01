«Это нереально»: ЕВРАЗ НТМК не справляется с выполнением плана по квотам выбросов

Напомним, в 2020 году начался эксперимент по квотированию загрязняющих веществ в 12 городах Российской Федерации, среди которых — Нижний Тагил. В конце 2021 года Владимир Путин поручил штрафовать за недостижение квот, в том числе, несвоевременное. Срок окончания эксперимента запланирован на второе полугодие 2026 года. В Минприроды уверены, что выбросы представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а недостижение квот имеет высокую степень опасности для общества.