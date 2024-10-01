«Это нереально»: ЕВРАЗ НТМК не справляется с выполнением плана по квотам выбросов

Posted 1 октября, 05:26
Published 1 октября, 05:26
Modified 1 октября, 06:33
Updated 1 октября, 06:33
Как стало известно редакции TagilCity.ru, 20 сентября в Нижнем Тагиле прошло заседание проектного офиса «Чистый воздух». Его инициировал глава региона Евгений Куйвашев и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
В докладе Антон Сафронов отметил, что среди тагильских предприятий единственный вопрос есть по ЕВРАЗ НТМК. Речь идет о выполнении плана мероприятий по достижению квот выбросов.
13 марта 2023 года Роспотребнадзор направил откорректированные квоты выбросов, плана мы до сих пор не видим, — отметил замминистра.
Представитель министерства предложил поручить ЕВРАЗ НТМК предоставить в Минприроды план мероприятий по достижению квот в тридцатидневный срок.
От завода-загрязнителя на мероприятии присутствовала Светлана Неугодникова, начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Она отметила, что заводу ставят «нереальные сроки» для выполнения показателей.
Это нереально. Наши предложения по достижению квот выбросов мы уже направляли. С частью — минус 20% — согласились и актуализировали, но в части достижения грамм в секунду — не приняли, где реально недостижимые мероприятия, и мы про это говорим неоднократно. То есть нам надо снизить выбросы от тепловозов на 98%. Это невыполнимые мероприятия, мы давали свои предложения — их не приняли, — пояснила Светлана Неугодникова.
Речь идет о промышленных выбросах отходящих газах двигателей внутреннего сгорания маневровых тепловозов предприятия.
Также представитель ЕВРАЗ НТМК отметила, что у предприятия заканчивается актуальная инвентаризация на основании новой методики по расчету выбросов тепловозов.
Мы на основании этой инвентаризации будем просить выполнить новые расчеты для пересмотра квот выбросов, на основании этого будем давать свои мероприятия.
К окончательному решению о том, как быть с показателями предприятия, на заседании не пришли. Известно, что в октябре представители проектного офиса «Чистый воздух» выйдут на федеральный уровень с обновленным планом, однако, как 20 сентября сообщили в ЕВРАЗ НТМК, у предприятия «невыполнимые мероприятия».
Напомним, в 2020 году начался эксперимент по квотированию загрязняющих веществ в 12 городах Российской Федерации, среди которых — Нижний Тагил. В конце 2021 года Владимир Путин поручил штрафовать за недостижение квот, в том числе, несвоевременное. Срок окончания эксперимента запланирован на второе полугодие 2026 года. В Минприроды уверены, что выбросы представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а недостижение квот имеет высокую степень опасности для общества.
Добавим, что в Нижнем Тагиле главным загрязнителем является ЕВРАЗ НТМК, чей валовый выброс за 2023 год составил 63,8 тысяч тонн, что меньше показателей 2022 года всего на 3,8%.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14