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Posted 1 октября, 13:27

Published 1 октября, 13:27

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Компания в Асбесте выплатит экс-сотруднице более 150 тысяч долга по зарплате

Компания в Асбесте выплатит экс-сотруднице более 150 тысяч долга по зарплате

1 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
В Асбесте компания «Капитал» выплатит экс-сотруднице задолженность по зарплате, размер которой превысил 150 тысяч рублей. Зарплата не выплачивалась с ноября 2023 года по апрель 2024 года.

Женщина работала в организации менеджером по продажам. В течение нескольких месяцев ей не выплачивали зарплату, в связи с чем образовался долг. Также расчет с ней не был произведен в последний рабочий день, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура внесла представление о выплате долга руководителю компании. Также в отношении него было возбуждено административное дело. Вскоре задолженность была погашена. Также свердловчанке выплатили компенсацию более 19 тысяч.

Напомним, в Артемовском руководители ЖКХ выплатили сотрудникам долги по зарплате, превысившие миллион рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Деньги#Асбест#Зарплата#Долг#Задолженность#Сотрудница#Компания#Екатеринбург
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