Компания в Асбесте выплатит экс-сотруднице более 150 тысяч долга по зарплате

Posted 1 октября, 13:27
Published 1 октября, 13:27
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Женщина работала в организации менеджером по продажам. В течение нескольких месяцев ей не выплачивали зарплату, в связи с чем образовался долг. Также расчет с ней не был произведен в последний рабочий день, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура внесла представление о выплате долга руководителю компании. Также в отношении него было возбуждено административное дело. Вскоре задолженность была погашена. Также свердловчанке выплатили компенсацию более 19 тысяч.
Напомним, в Артемовском руководители ЖКХ выплатили сотрудникам долги по зарплате, превысившие миллион рублей.
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