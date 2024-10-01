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Posted 1 октября, 04:13

Published 1 октября, 04:13

Modified 1 октября, 04:15

Updated 1 октября, 04:15

Квадробер в маске кота шипел на пассажиров метро в Екатеринбурге

Квадробер в маске кота шипел на пассажиров метро в Екатеринбурге

1 октября 2024, 04:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек ехал в метро в маске кота и изображал животное.

Екатеринбуржец шипел на некоторых пассажиров, а также он «терся» головой о колени некоторых людей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, летом 2024 года в Екатеринбурге стало больше в несколько раз товаров для квадроберов: маски, перчатки, хвосты и другая атрибутика. Дороже всего стоит маска.

Квадроберы, как правило, переодеваются в животных и устраивают игры на свежем воздухе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Метро#Пассажиры#Молодой человек#Екатеринбург#Инцидент
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