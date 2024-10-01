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Posted 1 октября, 13:43

Published 1 октября, 13:43

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

Пенсионерка в Нижнем Тагиле пострадала во время пожара в квартире

Квартира сгорела в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

1 октября 2024, 13:43
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Пенсионерка в Нижнем Тагиле пострадала во время пожара в квартире

В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире на Красноармейской улице. Один человек пострадал. Происшествие случилось ночью 1 октября 2024 года.

От огня пострадали домашнее имущество и пожилая хозяйка квартиры. Ее эвакуировали сотрудники экстренной службы через окно. Женщину с отравлением угарным газом и ожогом первой степени отвезли в клинику, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

На улицу из дома самостоятельно вышли 11 человек, трое из них — дети. Специалисты сейчас проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, в деревне в Свердловской области случилось возгорание в частном доме. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек, которые находились внутри.

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