Мэрия Нижнего Тагила планирует закрыть детский сад на Старой Гальянке

Posted 1 октября, 06:41
Published 1 октября, 06:41
Modified 1 октября, 06:43
Updated 1 октября, 06:43
По словам родителей детей, они недовольны данной новостью. Другие ближайшие садики находятся почти на километр дальше прежнего, в связи с чем им придется отвозить детей дальше.
Кроме того, горожане отметили, что у них и их детей в этом садике сложились хорошие отношения с сотрудниками. Также родители создали онлайн-петицию в надежде, что с помощью нее детский сад не станут закрывать.
Хотят закрывать детский сад на ГГМ, родители делают, что могут. Возможно, наши голоса помогут им. Всем спасибо огромное, кто откликнется, — рассказал TagilCity.ru один из родителей дошкольников.
Напомним, 20 детских садов в Екатеринбурге, Новой Ляле и поселке Растущем работали по фальшивым документам.
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