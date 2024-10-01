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Posted 1 октября, 06:41

Published 1 октября, 06:41

Modified 1 октября, 06:43

Updated 1 октября, 06:43

Мэрия Нижнего Тагила планирует закрыть детский сад на Старой Гальянке

Мэрия Нижнего Тагила планирует закрыть детский сад на Старой Гальянке

1 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила планируют закрыть детское дошкольное учреждение №19, которое находится на Бригадной улице. Документ о закрытии образовательного учреждения был опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила 16 сентября 2024 года.

По словам родителей детей, они недовольны данной новостью. Другие ближайшие садики находятся почти на километр дальше прежнего, в связи с чем им придется отвозить детей дальше.

Кроме того, горожане отметили, что у них и их детей в этом садике сложились хорошие отношения с сотрудниками. Также родители создали онлайн-петицию в надежде, что с помощью нее детский сад не станут закрывать.

Хотят закрывать детский сад на ГГМ, родители делают, что могут. Возможно, наши голоса помогут им. Всем спасибо огромное, кто откликнется, — рассказал TagilCity.ru один из родителей дошкольников.

Напомним, 20 детских садов в Екатеринбурге, Новой Ляле и поселке Растущем работали по фальшивым документам.

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