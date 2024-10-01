tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 08:38

Published 1 октября, 08:38

Modified 1 октября, 08:40

Updated 1 октября, 08:40

Миллионы заплатят коммунальщики за нарушения вывоза снега в Екатеринбурге

Миллионы заплатят коммунальщики за нарушения вывоза снега в Екатеринбурге

1 октября 2024, 08:38
В Екатеринбурге коммунальщики получили огромный штраф за вред экологии.

В Екатеринбурге коммунальщики из Кировского района вывозили зимой снег с улиц города с нарушениями правил безопасности, сообщили в свердловском отделении Российского экологического общества.

Снег с реагентами, содержащими опасные химикаты, высыпали за пределы отведенной территории. В результате химикаты попали в почву и грунтовые воды.

По решению суда коммунальщики заплатят за причинение вреда экологии 20,6 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге Росприроднадзор оштрафовал владельцев катеров.

В Екатеринбурге ФАС оштрафовала компанию за email-рассылку
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Экология#Штраф#Окружающая среда#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика