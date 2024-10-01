Миллионы заплатят коммунальщики за нарушения вывоза снега в Екатеринбурге

Posted 1 октября, 08:38
Published 1 октября, 08:38
Modified 1 октября, 08:40
Updated 1 октября, 08:40
В Екатеринбурге коммунальщики из Кировского района вывозили зимой снег с улиц города с нарушениями правил безопасности, сообщили в свердловском отделении Российского экологического общества.
Снег с реагентами, содержащими опасные химикаты, высыпали за пределы отведенной территории. В результате химикаты попали в почву и грунтовые воды.
По решению суда коммунальщики заплатят за причинение вреда экологии 20,6 млн рублей.
Ранее в Екатеринбурге Росприроднадзор оштрафовал владельцев катеров.
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