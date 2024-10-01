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Posted 1 октября, 13:46

Published 1 октября, 13:46

Modified 1 октября, 13:48

Updated 1 октября, 13:48

Новые проекционные пешеходные переходы начали работать в Нижнем Тагиле

Новые проекционные пешеходные переходы начали работать в Нижнем Тагиле. Видео

1 октября 2024, 13:46
Фото: 1MI

Новые проекционные пешеходные переходы начали работать в Нижнем Тагиле

Новые современные пешеходные переходы начали работать в Нижнем Тагиле у школы № 44.

Новые «зебры», расположенные на улицах Ломоносова и Пархоменко отлично видны в темное время суток при любой погоде. Всего таких переходов сделали три.

Прожекторы способны сделать хорошо видимым при любых погодных условиях не только сам переход, но и идущих по нему людей. Причем водители смогут заметить их на расстоянии свыше 150 метров. Это сделает движение пешеходов более безопасным.

Такие комплексы будут постепенно появляться и у других школ и детских садов, сообщил Владислав Пинаев.

Ранее в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе у ТЦ «Кит» установили светофор.

Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Школа#Пешеходный переход#Меры безопасности#Екатеринбург
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