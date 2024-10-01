Обвиняемой в шпионаже на УВЗ из Нижнего Тагила продлили арест

Posted 1 октября, 13:00
Published 1 октября, 13:00
Modified 1 октября, 13:02
Updated 1 октября, 13:02
Виктории Мухаметовой продлили срок ареста, сообщает пресс-служба облсуда.
Девушка вместе со своим мужем была задержана весной прошлого года. Ее подозревают в госизмене. В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело. Супругам грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.
Виктории продлили срок ареста до 17 марта следующего года. Ближайшее заседание суда по ее делу состоится 11 октября.
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