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Posted 1 октября, 13:00

Published 1 октября, 13:00

Modified 1 октября, 13:02

Updated 1 октября, 13:02

Обвиняемой в шпионаже на УВЗ из Нижнего Тагила продлили арест

Обвиняемой в шпионаже на УВЗ из Нижнего Тагила продлили арест

1 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Обвиняемой в шпионаже на УВЗ из Нижнего Тагила продлили арест. Она будет находиться в камере ближайшие полгода.

Виктории Мухаметовой продлили срок ареста, сообщает пресс-служба облсуда.

Девушка вместе со своим мужем была задержана весной прошлого года. Ее подозревают в госизмене. В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело. Супругам грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.

Виктории продлили срок ареста до 17 марта следующего года. Ближайшее заседание суда по ее делу состоится 11 октября.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Екатеринбург#Шпион#Инцидент
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