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Posted 1 октября, 15:16

Published 1 октября, 15:16

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Певец Вячеслав Добрынин скончался на 79 году жизни

Певец Вячеслав Добрынин скончался на 79 году жизни

1 октября 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
78-летний певец Вячеслав Добрынин ушел из жизни 1 октября 2024 года.

В сентябре 2024 года известного исполнителя госпитализировали в клинику. Врачи подозревали у него инсульт. Последнее время Добрынин находился в тяжелом состоянии, пишет РБК.

О смерти певца рассказала его супруга Ирина.

Напомним, 8 сентября 2024 года не стало телеведущего Александра Маслякова. Он на протяжении долгих лет вел ТВ-передачу «КВН». Два года назад он покинул телевидение в связи с серьезной болезнью, с которой он боролся последние годы.

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