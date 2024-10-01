Платных парковок в Екатеринбурге станет больше пяти тысяч

Posted 1 октября, 14:53
Published 1 октября, 14:53
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Парковки установят с целью сделать город более комфортным и удобным для жителей и гостей, рассказал глава транскомитета мэрии Игорь Ощепков на строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.
Сейчас в уральской столице существует 2973 парковочных мест. В ближайшее время появятся еще 2414 парковок.
Напомним, с 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе будет запрещена автомобильная стоянка.
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