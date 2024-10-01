Полицейские в Екатеринбурге поймали 9 пьяных подростков за неделю

Posted 1 октября, 05:36
Published 1 октября, 05:36
Modified 1 октября, 05:38
Updated 1 октября, 05:38
Всего были задержаны 33 подростка. Девять человек из них были в нетрезвом состоянии, а 14 были на улице ночью без сопровождения, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Также правоохранители проверили по месту жительства более 140 законных представителей детей, которые состоят на учете. Еще трое человек были задержаны за вовлечение детей в употребление алкоголя.
Напомним, с 16 по 22 сентября 2024 года в Свердловской области были пойманы 212 водителей в нетрезвом состоянии.
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