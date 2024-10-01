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Posted 1 октября, 05:36

Published 1 октября, 05:36

Modified 1 октября, 05:38

Updated 1 октября, 05:38

Полицейские в Екатеринбурге поймали 9 пьяных подростков за неделю

Полицейские в Екатеринбурге поймали 9 пьяных подростков за неделю

1 октября 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге во время ночных рейдов были пойманы девять подростков в нетрезвом состоянии. Рейды проходили с 23 по 27 сентября 2024 года.

Всего были задержаны 33 подростка. Девять человек из них были в нетрезвом состоянии, а 14 были на улице ночью без сопровождения, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Также правоохранители проверили по месту жительства более 140 законных представителей детей, которые состоят на учете. Еще трое человек были задержаны за вовлечение детей в употребление алкоголя.

Напомним, с 16 по 22 сентября 2024 года в Свердловской области были пойманы 212 водителей в нетрезвом состоянии.

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