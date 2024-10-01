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Posted 1 октября, 04:48

Published 1 октября, 04:48

Modified 1 октября, 04:50

Updated 1 октября, 04:50

Приставы Свердловской области выдворили почти 3 тысячи мигрантов

Приставы Свердловской области выдворили почти 3 тысячи мигрантов

1 октября 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Свердловской области сотрудники службы приставов отправили из страны более 2900 мигрантов с начала 2024 года.

Так, только в сентябре приставы постановили депортировать более 400 человек из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, которые пребывали в стране незаконно, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Кроме того, нелегалам был выписан штраф. Официального выдворения они ждали в центрах временного содержания иностранцев.

Напомним, жители улицы Сулимова в Екатеринбурге потребовали перенести в другое место миграционный центр из-за непристойного поведения мигрантов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Статистика#Мигранты#Судебные приставы#Нарушения#Нелегалы#Решение#Екатеринбург#Выдворение
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