Приставы Свердловской области выдворили почти 3 тысячи мигрантов

Posted 1 октября, 04:48
Published 1 октября, 04:48
Modified 1 октября, 04:50
Updated 1 октября, 04:50
Так, только в сентябре приставы постановили депортировать более 400 человек из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, которые пребывали в стране незаконно, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Кроме того, нелегалам был выписан штраф. Официального выдворения они ждали в центрах временного содержания иностранцев.
Напомним, жители улицы Сулимова в Екатеринбурге потребовали перенести в другое место миграционный центр из-за непристойного поведения мигрантов.
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