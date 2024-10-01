Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Окончание

Posted 1 октября, 06:18
Published 1 октября, 06:18
Modified 1 октября, 06:20
Updated 1 октября, 06:20
Начинается улица Уральская с Нижнего провиантского склада, ныне фондохранилища Нижнетагильского музея-заповедника. От здания так и веет стариной: его построили в середине 18 века. Как и Верхний склад, расположенный на проспекте Ленина, Нижний использовался для хранения провианта демидовским рабочим.
Это здание двухэтажное, причём первый этаж расположен ниже уровня тротуара. По архитектуре демидовский «склад-амбар» чем-то напоминает русский терем, построенный в стиле «петровского барокко».
После того, как надобность в выдаче провианта рабочим отпала, Демидовы использовали склады для хранения металлов, которые, в частности, продавали тагильским кустарям. В советское время бывшие провиантские склады приспособили под гараж и мастерские, а затем передали краеведческому музею. Рядом с фондохранилищем Нижнетагильского музея заповедника расположена открытая экспозиция горнозаводского оборудования 18-20 веков.
Выделяется своей архитектурой и соседнее здание на нечетной стороне улицы Уральской — музей изобразительных искусств. В XIX веке на этом месте размещалось подворье известного в Нижнем Тагиле и за его пределами купца П. Аксёнова, в частности, его купеческий игорный клуб. После революции в здании открылся пролетарский клуб «Первомайский», а в 1944-м картинная галерея, которую на следующий год переименовали в музей изобразительных искусств.
В пятидесятых — начале шестидесятых годов, после частичного разрушения, здание закрывали на реконструкцию. После завершения работ площади музея на Уральской, 7, увеличились в полтора раза, на крыше оборудовали стеклянный призматический купол. В духе времени — небольшой музейный сад с парковыми фигурами, а на входе в здание-современная скульптура из металла Александра Иванова, которая называется «Городской ангел»: интеллигентный мужчина в очках с крыльями за спиной и маленькой собачкой рядом.
Современный музей изобразительных искусств, ныне празднующий своё 80-летие, находится под защитой своего «ангела-хранителя». Он постоянно развивается, совершенствует методы работы. Его «визитной карточкой» остаётся знаменитая «Тагильская Мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти. Уникальны произведения искусства эпохи Возрождения, картины русских, уральских и тагильских художников. С живописью органично соседствует музыка: в музее играет старинный орган, проводятся концерты, собирающие немало любителей прекрасного.
Богатая история и у зданий на чётной стороне улицы Уральской. Вот только внешний вид некоторых их них оставляет желать лучшего, требует хотя бы косметического ремонта.
Это я о здании на Уральской, 2, где располагаются офисы различных организаций. Ныне это здание имеет три этажа, а когда-то было двухэтажным. До революции в нём, как и в соседнем доме №4/1, располагались училища, готовившие специалистов для демидовских заводов.
Именно сюда в 18 веке переехала «цифирная» школа из Невьянска. Названия, формы, сроки обучения в этих училищах менялись, но суть оставалась прежней: подготовка горняков и металлургов. Со временем, конечно, в этих зданиях стало тесно. И в начале прошлого века, ещё до революции, было построено новое здание на проспекте Ленина, где ныне располагается главный корпус горно-металлургического колледжа.
Оставляет желать лучшего не только внешний вид здания № 4\1, где ныне располагаются, в частности, Дом художника, маленький театр, но и здание №6, где размещается краеведческая библиотека. До неё там находились различные учреждения, а до революции это был дом купца Я. Всехвального.
Особенно горько смотреть на «заброшку», руины здания на Уральской, 8. В этом доме до революции были различные земские службы, суд, тюрьма, рекрутский сборный пункт. После революции в здании находились различные учреждения, в частности, педучилище, на базе которого в 1939 году был создан учительский институт.
Больше повезло бывшим купеческим домам, которые нынче принадлежат администрации парка культуры и отдыха имени А. П. Бондина.
Пригодился и дом купца М.Янина на Уральской, 16, где ныне размещается одно из зданий клуба туристов «Азимут». Там не на словах, а на деле прокладываются новые туристические маршруты, в том числе занимаются краеведением.
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