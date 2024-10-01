Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Окончание

В пятидесятых — начале шестидесятых годов, после частичного разрушения, здание закрывали на реконструкцию. После завершения работ площади музея на Уральской, 7, увеличились в полтора раза, на крыше оборудовали стеклянный призматический купол. В духе времени — небольшой музейный сад с парковыми фигурами, а на входе в здание-современная скульптура из металла Александра Иванова, которая называется «Городской ангел»: интеллигентный мужчина в очках с крыльями за спиной и маленькой собачкой рядом.