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Posted 1 октября, 13:15

Published 1 октября, 13:15

Modified 1 октября, 13:17

Updated 1 октября, 13:17

Пьяный житель Екатеринбурга напал на пенсионера около гаражей

Пьяный житель Екатеринбурга напал на пенсионера около гаражей

1 октября 2024, 13:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге незнакомец избил 77-летнего пенсионера возле гаражей на Первомайской улице.

Пожилой горожанин разговаривал с кем-то по телефону. В этот момент его стал оскорблять нетрезвый прохожий. Затем он его несколько раз ударил и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении, пишет Ура.ру.

Екатеринбуржца, получившего травмы, отвезли в клинику. Выяснилось, что у него травма головы и ушибы. Вскоре нападавший был задержан, рассказали в пресс-службе правоохранительных органов Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестный избил мужчину, сидевшего в инвалидной коляске.

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