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Posted 1 октября, 11:19

Published 1 октября, 11:19

Modified 1 октября, 11:21

Updated 1 октября, 11:21

Рейс из Египта в Екатеринбург задержали на 2 часа из-за угроз взрывчаткой

Рейс из Египта в Екатеринбург задержали на 2 часа из-за угроз взрывчаткой

1 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI
Жители Свердловской области прибыли в Екатеринбург на 2 часа позже из-за неадекватного мужчины, который заявил, что самолет заминирован.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», задержка произошла 29 сентября. Пьяный мужчина решил лично сообщить команде самолёта о том, что борт заминирован.

Из-за этого всех пассажиров повторно досмотрели, а самолёт дважды проверили. О том, что теперь будет с неадекватным мужчиной, не уточняется.

Напомним, что 21 сентября поезда и электрички в Свердловской области массово задерживались.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Египет#Самолет#Минирование#Задержка#Задержка вылета#Екатеринбург#Задержка рейса#Ложное минирование#Неадекватность
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