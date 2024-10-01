РЖД запустили первую автоматизированную «Ласточку» для перевозки пассажиров на МЦК

«Сегодня — поистине историческое событие: мы запустили беспилотное движение на железнодорожном транспорте. Мы первые не только в России, но и в мире. Пассажирских поездов в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте с третьим уровнем автоматизации в мире до сих пор не было. Поезд управляется полностью автоматически», — отметил Олег Белозёров.