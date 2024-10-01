Спастись от рака, лишнего веса, червей и паразитов — легко: плюсы вегетарианства

Posted 1 октября, 05:07
Published 1 октября, 05:07
Modified 1 октября, 05:10
Updated 1 октября, 05:10
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», от каких болезней можно спастись с помощью вегетарианства.
По ее словам, исследования показывают, что сторонники растительной пищи меньше страдают от многих заболеваний.
«Доказано, что при отказе от мяса снижаются риски развития сахарного диабета, гипертонической болезни, патологии сосудов и сердца. Причина состоит в том, что в мясных продуктах содержится карнитин, который негативно влияет на состояние сердечной мышцы», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
К другим преимуществам отказа от мяса относится и возможность избавиться от лишнего веса.
«Если не употреблять мясо, снижается уровень подкожного жира и уменьшается объем талии. Также это очищение организма. При употреблении только растительной пищи происходит выведение вредных токсинов и шлаков, что снижает повседневную утомляемость и предупреждает развитие онкологических заболеваний», — добавила Омарова.
Растительная пища также влияет на состояние кожи, продолжила она.
«Отказ от мяса позволяет сузить поры, избавиться от прыщей, угрей и черных точек. Также уйдет неприятный запах тела и изо рта. Это происходит из-за процесса гниения в организме, вызванного употреблением плоти животных. Кроме того, мы можем себя избавиться от червей и паразитов, которые есть практически у всех, кто употребляет в рационе животные жиры», — заключила терапевт.
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