Спастись от рака, лишнего веса, червей и паразитов — легко: плюсы вегетарианства

«Отказ от мяса позволяет сузить поры, избавиться от прыщей, угрей и черных точек. Также уйдет неприятный запах тела и изо рта. Это происходит из-за процесса гниения в организме, вызванного употреблением плоти животных. Кроме того, мы можем себя избавиться от червей и паразитов, которые есть практически у всех, кто употребляет в рационе животные жиры», — заключила терапевт.