Теплый ангар для спецтехники появился на полигоне ТКО в Краснотурьинске

Posted 1 октября, 07:26
Published 1 октября, 07:26
Modified 1 октября, 07:28
Updated 1 октября, 07:28
По причине того, что на полигонах ТКО запрещено капитальное строительство, рабочие использовали технологию надувных сооружений, которая успела себя зарекомендовать на территории Западной Сибири. Там подобные ангары устанавливаются и исправно выполняют свои функции уже на протяжении нескольких лет. На севере Свердловской области региональный оператор «Рифей» стал первым, кто применил данную методику для обеспечения бесперебойной работы спецтехники на полигоне.
Надувной ангар, установленный в Краснотурьинске, произведен в России. Его площадь превышает 220 квадратных метров при внутренней высоте в 7 метров. Конструкция не требует бетонного основания и устанавливается на ровной поверхности, затем укрепляется грунтом и оснащается автоматической регуляцией давления. Внутри помещения имеется система вентиляции и обогрева.
Подобные ангары уже продемонстрировали свою надежность в жестких климатических условиях. В сравнении с подобными постройками, возведенными традиционным способом капитального строительства, они очень экономичны, при этом рассчитаны на длительный период использования. Мы рассчитываем, что установка ангара позволит значительно снизить затраты на ремонты и увеличить срок службы спецтехники, обслуживающей полигон, — рассказал генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Отметим, региональный оператор активно участвует в модернизации отрасли обращения с ТКО на севере Свердловской области. Так, с 2019 года компания построила весовые комплексы на полигонах ТКО в Ивделе, Серове, Краснотурьинске и Нижней Туре. На данный момент все места размещения твердых коммунальных отходов на севере Свердловской области оборудованы системами весового контроля с возможностью удаленного мониторинга.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что команда сотрудников мусоросортировочного комплекса Краснотурьинска заняла третье место на межрегиональных соревнованиях среди рабочих сферы обращения с ТКО в Уральском федеральном округе. Кроме того, работников МСК наградили спецпризом от организаторов — кубком «За лучший старт».
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