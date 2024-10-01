Теплый ангар для спецтехники появился на полигоне ТКО в Краснотурьинске

По причине того, что на полигонах ТКО запрещено капитальное строительство, рабочие использовали технологию надувных сооружений, которая успела себя зарекомендовать на территории Западной Сибири. Там подобные ангары устанавливаются и исправно выполняют свои функции уже на протяжении нескольких лет. На севере Свердловской области региональный оператор «Рифей» стал первым, кто применил данную методику для обеспечения бесперебойной работы спецтехники на полигоне.