tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 05:56

Published 1 октября, 05:56

Modified 1 октября, 05:58

Updated 1 октября, 05:58

Учеников гимназии в Нижнем Тагиле отправили на дистант

Учеников гимназии в Нижнем Тагиле отправили на дистант

1 октября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле учеников Политехнической гимназии отправили на дистанционное обучение из-за массовых заболеваний. Такая мера введена с 30 сентября до 6 октября 2024 года.

Данную меру ввели в связи с тем, что среди учащихся растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Информацию о переводе школьников подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Так, в Свердловской области за минувшую неделю заболели около 40 тысяч человек. 62 процента среди заболевших — дети. Образовательные учреждения также закрываются на карантин из-за случаев пневмонии.

Напомним, в регионе из-за ОРВИ закрылись 107 групп в детсадах и 189 классов в школьных учреждениях.

Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ начала работу в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьники и студенты в Нижнем Тагиле приняли участие в военно-спортивной игреШкольников в Нижнем Тагиле посвятили в отряд юных инспекторов движенияГимназия №94 в Екатеринбурге закрыта на карантин
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Грипп#Школьники#Заболеваемость#ОРВИ#Ученики#Гимназия#Екатеринбург#Дистант
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика