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Posted 1 октября, 07:50

Published 1 октября, 07:50

Modified 1 октября, 07:52

Updated 1 октября, 07:52

В Екатеринбурге бомбоубежища планируют снести без разрешения Росимущества

В Екатеринбурге бомбоубежища планируют снести без разрешения Росимущества

1 октября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге объявили о сносе двух бомбоубежищ. Выяснилось, что Росимущество не давало на это разрешение.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал в своем Telegram-канале скан письма из Росимущества в ответ на его обращение по поводу бомбоубежищ в границах улиц Блюхера, Уральской, Милицейской и переулка Шадринского.

Из данного письма следует, что ведомство никаких разрешений на снос объектов не давало.

Однако, ранее начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов сообщал в СМИ, что данное согласие получено.

Ранее ликвидацией бомбоубежищ в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Снос#Екатеринбург#Бомбоубежище#Инцидент
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