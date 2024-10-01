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Posted 1 октября, 10:04

Published 1 октября, 10:04

Modified 1 октября, 10:06

Updated 1 октября, 10:06

В Екатеринбурге нашли решение демографического кризиса

В Екатеринбурге нашли решение демографического кризиса

1 октября 2024, 10:04
Фото: 1MI
Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин предложил раздавать землю в кредит, а после рождения ребёнка списывать долги.

Вяткин сделал такое заявление нафоруме 100+ TechnoBuild. По его мнению, такой способ поможет повысить рождаемость. А строительство многоэтажных домов, где много студий и однушек, наоборот, снижает показатель.

Кроме самого архитектора, такое решение поддерживают и многие депутаты, однако реализуется ли оно — неизвестно.

Напомним, что в России хотят запретить чайлдфри.

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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Свердловская область#Строительство#Рождаемость#Форум#Демография#Архитектура#Екатеринбург#Городское строительство
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