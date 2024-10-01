В Екатеринбурге нашли решение демографического кризиса

Posted 1 октября, 10:04
Published 1 октября, 10:04
Modified 1 октября, 10:06
Updated 1 октября, 10:06
Вяткин сделал такое заявление нафоруме 100+ TechnoBuild. По его мнению, такой способ поможет повысить рождаемость. А строительство многоэтажных домов, где много студий и однушек, наоборот, снижает показатель.
Кроме самого архитектора, такое решение поддерживают и многие депутаты, однако реализуется ли оно — неизвестно.
Напомним, что в России хотят запретить чайлдфри.
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