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Posted 1 октября, 14:41

Published 1 октября, 14:41

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

В Екатеринбурге силовики ловили нелегалов на ж/д вокзале

В Екатеринбурге силовики ловили нелегалов на ж/д вокзале

1 октября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге силовики провели профилактический рейд в районе ж/д вокзала и задержали 45 человек.

Рейд прошел 1 октября, полицейские продолжат их проводить и дальше, но уже в других районах. В рейде участвовали не только ППС, но и кинологи, ГАИ, участковые и другие, сообщают в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Из 45 задержанных на 9-х были составлены протоколы об административных правонарушениях. В полиции будут решать, депортировать мигрантов или нет.

Напомним, что в Кольцово силовики провели рейд по поиску новых граждан России, которые не состояли на воинском учете.

В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов
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