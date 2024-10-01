В Екатеринбурге силовики ловили нелегалов на ж/д вокзале

Posted 1 октября, 14:41
Published 1 октября, 14:41
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Рейд прошел 1 октября, полицейские продолжат их проводить и дальше, но уже в других районах. В рейде участвовали не только ППС, но и кинологи, ГАИ, участковые и другие, сообщают в пресс-службе МВД Екатеринбурга.
Из 45 задержанных на 9-х были составлены протоколы об административных правонарушениях. В полиции будут решать, депортировать мигрантов или нет.
Напомним, что в Кольцово силовики провели рейд по поиску новых граждан России, которые не состояли на воинском учете.
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