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Posted 1 октября, 06:06

Published 1 октября, 06:06

Modified 1 октября, 06:08

Updated 1 октября, 06:08

В Екатеринбурге вспыхнул Ford Focus с девочкой внутри

В Екатеринбурге вспыхнул Ford Focus с девочкой внутри

1 октября 2024, 06:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль. Машина загорелась, когда внутри находился ребенок.

Инцидент произошел на улице Рассветная, 6/2.

Женщина вышла из машины забрать вещи, а малышку оставила ожидать ее в салоне. Неожиданно автомобиль вспыхнул.

Малышку смогли быстро извлечь из полыхающего автомобиля, пишет «Злой Екатеринбург».

Пламя пожарным удалось потушить быстро.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Островского загорелась машина и произошло ДТП.

«Дымит моя ласточка»: машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Транспорт#Автомобиль#Сгорел#Екатеринбург#Инцидент
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